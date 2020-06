Alba Carrillo, harta de los comentarios sobre su pecho: "Dicen que me he operado, pero he engordado"

Alba Carrillo ha contado en la sección ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ que está recibiendo muchos mensajes aludiendo a si se ha operado el pecho. Ella lo ha negado y, para demostrarlo, le ha dicho a Miguel Ángel Nicolás que se lo toque … pero ha valido de poco, porque Nicolás no sabe distinguir un pecho operado de otro que no lo está. “¡Entonces tú no me sirves, leche!”