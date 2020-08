Alba Carrillo se lo pasa bomba con su perro Fresh, al que ha llamado como la sección de ‘Ya es mediodía’

Ha llegado un nuevo miembro a la familia de Alba Carrillo: ¡es Fresh! Este particular nombre es un homenaje a la sección de ‘Ya es mediodía’ en la que participa la colaboradora , a la que se le cae la baba con su nueva mascota.

Lunes y Lanas

Además de Lunes, también conocimos a su Lanas, al que tuvo que decir adiós a finales del año pasado. La colaboradora se despidió de él con un precioso mensaje en sus redes: “Hoy se ha ido un miembro de mi familia. Ha sido generosa hasta el último momento. Cuando me fui a Gran Hermano, le dije que me esperara y lo ha cumplido. Nos has dado trece años de felicidad absoluta y cariño. Ahora nadie ladrará cuando llamen al telefonillo o se tumbará para echarse la siesta con Lucas… Te quedas con nosotros para siempre. TE QUEREMOS LANAS”.