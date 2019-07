Un tuit de Anabel Alonso sobre Albert Rivera desencadena una guerra en Twitter: “Hay cosas que son difíciles de digerir”

“Hay cosas que son difíciles de digerir”, este es el tuit de la actriz Anabel Alonso a propósito del ingreso hospitalario de Albert Rivera, que se recupera de una gastroenteritis aguda probablemente causada por una salmonelosis. Pero este tuit no ha sido leído en tono de humor por muchos, como es el caso de Juan Carlos Girauta, diputado de Ciudadanos, que se preguntaba en la misma red social: “¿Cuánta basura puede albergar en la mente y en el alma un artista fracasado?”

La respuesta de Anabel Alonso no se hacía esperar y ya se mostraba indignada: “¿Os parece que este hombre puede ser un político? Porque a mí me parece un macarra”; y ante este comentario respondía la también diputada de la formación naranja, Patricia Reyes: “Afortunadamente, señora, usted no es la ciudadanía”.