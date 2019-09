Después de que Omar hiciera públicas sus pruebas: los audios que demuestran que Isa Pantoja sí le llamaba a altas horas de la madrugada, el cantante no quiso contestar cuando en ‘Viva la vida’ le preguntaron si se había “acostado con Isa” cuando ella ya había iniciado su relación con Asraf. Nuestro colaborador ha dicho que se cansa de hablar de este molesto ex: “Yo ya no tengo que hablar de Omar. Es él el que habla de Isa o de mí para meterse con nosotros o decir mentiras”, ha concluido.