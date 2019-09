Asraf se derrumba del todo: “Isabel Pantoja sabe que nunca haría daño a su hija”

No quería llorar en directo, pero no ha podido evitarlo. Las últimas especulaciones sobre la ausencia de Isabel Pantoja en la presentación del disco de Isa P apuntan directamente a Asraf. Parece ser que la tonadillera(donde él la agarra del brazo para que entrara en su portal y “no fueran grabados”) y no quiso estar junto a él en el evento.

“Isabel Pantoja se está excusando”

Asraf dice que eso es “sólo una excusa”: “Yo no merezco esto. Isabel me conoce y sabe que nunca haría daño a su hija ni a nadie. Es más, la metí en el portal para protegerla y para que no nos grabaran. Conmigo se está haciendo juego sucio. Isabel lo ha dicho para excusarse de no haber ido a la presentación”, ha dicho, llorando.