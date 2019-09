Isa Pantoja, tras la ausencia de su madre en la presentación: “Me hubiera gustado que estuviera”

Isa Pantoja presentó su nueva canción ante sus amigos y fans, pero una de las grandes ausencias de la noche fue la de su madre, Isabel Pantoja, algo que Isa no se tomó muy bien: “He mirado y no estaba, me hubiera gustado que estuviera porque es un gran apoyo” .

A pesar de esto, Isa dice que no quiere echarle en cara esto a su madre, que simplemente le contará cómo fue la presentación: “Le contaré cómo ha sido, no le preguntaré por qué no ha ido, porque en realidad quiero estar bien con mi madre”. Isa tampoco ha dejado pasar la oportunidad para atizar a su hermano Kiko: “Me esperaba su ausencia, yo no soy tan drástica, lo mismo voy a su presentación”.