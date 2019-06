Asraf lo aclara todo: “Ni he sido infiel ni tengo una relación liberal con Isa Pantoja”

"Mi novia es la mejor entre millones"

“Ni he sido infiel ni tengo una relación con Isa Pantoja como se está diciendo. Los mensajes no son míos y, para mí, mi novia es la más guapa y la mejor entre millones. No hemos tenido ninguna crisis en base a esto, nosotros tenemos nuestras discusiones normales de pareja”, ha concluido Asraf.