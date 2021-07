Miedo entre los turistas en Conil ante el aumento de contagios: "No venimos tranquilos"

El aumento de contagios en Conil hace que la población gaditana esté al borde del confinamiento. 'Ya es mediodía' ha hablado con Patricia Pérez, una turista que ha llegado hasta allí desde granada horas antes de que se decida si se cierra o no perimetralmente.

"Hemos venido porque ya no podíamos cancelar la reserva, sino es probable que no hubiésemos venido. Tenemos miedo de que cierren Conil y también de no poder disfrutar de estos días", nos ha contado Patricia en directo.