Cristina Cifuentes: “Pablo Iglesias no condenó ni una de sola de las veces que a mí me amenazaron ¿Qué pasa, que soy de peor condición?"

Rocío Monasterio no condenaba las amenazas e muerte que ha recibido Pablo Iglesias. El aludido, quejándose de que no era “aceptable” que lo cuestionara, se levantaba para marcharse mientras la candidata de Vox le decía: “Si usted es tan valiente lárguese”.

"Pablo Iglesias no condenó las amenazas que sufrí"

“Pablo Iglesias no condenó ni una de sola de las veces que a mí me amenazaron ¿Qué pasa que yo soy de peor condición? ¿A mí sí me pueden amenazar?”, se preguntaba Cristina, recordando que pusieron la foto de su marido en una diana y que amenazaron con violar a su hija: “No solamente no lo condenaban sino que encima lo justificaban, decían que era la medicina democrática del pueblo”.