Cifuentes, tras ver el violento vídeo a Pablo Iglesias: "Tienes todo mi apoyo, pero espero que reflexiones"

En su etapa como delegada del Gobierno, la protagonista reconoce que sufrió " durante tres años amenazas de muerte ". "Llegó un momento en el que mi familia lo padeció directamente, a mi hija le dijeron que la iban a violar y mi marido también padeció acciones de este tipo ", declarala ex presidenta de la Comunidad. Cifuentes ha querido condenar el vídeo de los disparos y ha reiterado su sólido apoyo a la denuncia de Iglesias.

Sin embargo, Cristina Cifuentes no ha podido evitar dar un par de zascas al líder de Unidas Podemos. "A mí me gustaría que esto le sirviera para reflexionar porque él ha llegado a decir que la Policía son matones al servicio de los ricos, desgraciadamente ahora él los necesita; ha llegado a decir que le emocionaba ver a manifestantes patear la cabeza de un policía o, por ejemplo, alentaba y participaba en escraches porque era 'jarabe democrático", argumentaba la invitada. Para terminar su línea de zascas, la ex política le ha dado un cosejo a Iglesias: "Espero que esto le haga renegar de estas cosas y reflexione".