La policía ha descubierto lo que podría ser un hotel ilegal en los bajos o antiguo garaje de un edificio del madrileño barrio de Usera. El dueño alquilaba habitaciones separadas únicamente por maderas viejas a 15 personas sin papeles e inmigrantes. No les hacía preguntas y les cobraba 150€ al mes por tener únicamente una cama y la condición de no decir dónde se alojaban.