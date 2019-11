Diana López Pinel pone una nueva denuncia contra Juan Carlos Quer por malos tratos

A una semana de que empiece el juicio por el asesinato de Diana Quer – que fue aplazado el pasado 28 de octubre por no poder conformarse el jurado – Diana López Pinel ha puesto otra denuncia por violencia de género contra su exmarido. Juan Carlos Quer no ha sido notificado todavía porque la jueza de padrón de Pontevedra se ha inhibido y ha pasado el caso a Madrid, pues los hechos que narra Diana López - que podrían ser antiguos - ocurrieron en la capital. ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto con ella pero, esta vez, no ha querido hacer declaraciones al programa.