Como ya ocurrió en Andalucía, VOX será determinante a la hora de formar los gobiernos de un gran número de Comunidades Autónomas. Sin embargo, allí dieron su apoyo a Ciudadanos y PP sin sentarse a hablar con ellos, cosa que el partido de Santiago Abascal no quiere que se repita otra vez. “Vamos a pedir que se respete a nuestros votantes”, ha dicho, dejando claro que quien no se siente a pactar con ellos, no tendrá su apoyo.