Sonsoles Ónega, de piedra con la bronca de Iglesias y Espinosa de los Monteros: "Encima en una Comisión de Reconstrucción"

" Ha pasado encima en una construcción de reconstrucción. No estaban discutiendo porque discrepen en un plan económico o en una medida, estaban hablando de reconstruir el país", ha dicho Sonsoles Ónega tras ver las imágenes.

En la escalada dialéctica protagonizada por Iglesias y Espinosa de los Monteros intervino Patxi López, el presidente de la Comisión, para intentar calmar los ánimos: "Ha dicho que parece que... no que vayan a dar un golpe de estado, no tiene la misma categoría". Posteriormente, Iglesias ha insistido en su enfrentamiento con el portavoz de Vox: "Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de estado, pero que no se atreven". Esta frase ha provocado que Espinosa de los Monteros recogiera sus cosas, se pusiera la mascarilla y abandonara la reunión.