Josefa, la hija de la anciana vejada en la residencia de Terrassa: “Vamos a denunciar, no nos vale el perdón”

El vídeo de dos auxiliares de una residencia de Terrassa vejando a una anciana , Elisa, ha sacudido el país. Ya han sido despedidas y una de ellas, que colgó las imágenes en sus redes sociales, ha pedido perdón por lo ocurrido. Pero a la familia no le vale con esto. ‘Ya es mediodía’ ha hablado con Josefa, la hija de Elisa, que ha confirmado que van a denunciar a las auxiliares. Además, ha dicho: “ No nos vale el perdón ”.

Josefa estaba muy nerviosa. Un día después de que hayan salido a la luz esas imágenes, ha ido a la residencia a ver a su madre y da gracias de que, por su estado de salud, no se haya enterado de nada. “Tenemos mucha impotencia y rabia, ¿cómo dos personas pueden hacer tanto daño?”, se ha preguntado. Además, ha dicho que esto hay que solucionarlo y que a la familia no le vale el perdón, sino que van a tomar medidas judiciales. “Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto no vuelva a suceder en la vida. Esto no se puede perdonar”, ha añadido Josefa.