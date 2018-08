La hijastra de Conchi: "Me maltrataba, con 4 años me clavaba agujas en las manos"

'Ya es mediodía' ha entrevistado a una hijastra de Conchi, la presunta asesina denominada como la 'viuda negra' de Alicante. Sandra nos ha dado un escalofriante testimonio sobre cómo fue su infancia con ella: "Viví con Conchi de 4 a 6 años y sufrí maltrato físico y psicológico. Me despertaba calavándome agujas en las manos, me encerraba en el armario de los juguetes y, si yo me hacía pis encima, lo esparcía por toda la casa".