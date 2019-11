Inés Sainz, la ex Miss España despedida al decir que tiene cáncer de mama: “Mi cliente rescindió el contrato"

La que fuera una joven Miss España ha denunciado en los medios y en las redes sociales lo que le ha ocurrido laboralmente al hacer pública su enfermedad: cáncer de mama . Inés Sainz trabaja como autónoma, tiene su propia empresa y así cuenta el incomodísimo episodio que ha tenido que vivir: “En mi agencia de comunicación tengo varios clientes y quise adelantar todo el trabajo que pudiera para poder cogerme una baja y recuperarme de las cirugías y demás. Cuando le entregué a uno de ellos todo el trabajo, rescindió el contrato y me dijo que la última factura no me la iba a pagar”.

“Si denuncio, me sale otro tumor”

Preguntaba por si va a denunciar este agravio judicialmente, Inés tiene claro que no: “Lo estoy denunciando como puedo pero no me voy a meter en un proceso judicial porque me sale otro tumor. El estrés también tiene mucho que ver con esto”.