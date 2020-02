Una mujer infectada de coronavirus habla de sus síntomas: “La fiebre me ha durado dos días”

‘Ya es mediodía’ ha hablado en directo con Almudena, la mujer que fue ingresada el pasado miércoles en el Clínic de Barcelona tras dar positivo en coronavirus. Tiene 29 años y acababa de volver de Italia cuando empezó a encontrarse mal y así narra son síntomas: “Cuando llegué de Italia estaba muy cansada y me eché a dormir. Dormí fatal porque me dolía mucho la cabeza y, cuando me levanté, tenía fiebre y me encontraba muy mal así que me fui al médico”.