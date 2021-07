‘Ok Diario’ publica en exclusiva las imágenes del momento de la supuesta patada de Íñigo Errejón a un hombre en Madrid. Él siempre lo ha negado y la jueza ha pedido que se aclaren para discernir si se ve la patada o no, dado que no está claro. Lo que sí se aprecia es cómo, tras alejarse, Errejón se da la vuelta hasta en tres haciendo un gesto como animando a venir a quien le hablaba.

Carlos Cuesta, adjunto al director de ‘Ok Diario’, ha explicado en directo en ‘Ya es mediodía’ que la jueza ha pedido que se quite el ruido visual para aclarar la imagen. Eso sí, el periodista llega a una conclusión: “La actitud no encaja para nada con la versión que él dio (…) Dijo ‘hice lo que hubiera hecho cualquier persona, que es alejarse’ y cualquier persona no se vuelve hasta en tres ocasiones para citarle y acaban haciendo ‘ven aquí, ven aquí’ eso lo hace una persona con poquitas ganas de esquivar la bronca”.