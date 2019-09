Javier Negre sufrió una lesión en Bangkok: “Cómo he echado de menos la sanidad pública española”

Javier Negre ha vuelto a la tertulia de ‘Ya es mediodía’, pero con el brazo malogrado. Él mismo ha contado la mala experiencia que sufrió en Bangkok, capital de Tailandia: “Sufrí un accidente durante mi viaje en Asia y tuve muchos problemas porque me llevaron a un hospital y yo no llevaba dinero para pagar. Se me dislocó el hombro y pasé una noche horrosa allí. Me he acordado mucho de lo buena que es la sanidad pública española”, ha dicho, además de añadir que, ahora, tendrá que acudir a un médico aquí.