Juan José Cortés llora en directo ahora que el asesino de su hija puede salir de la cárcel

Es la primera vez que Sonsoles Ónega entrevista a Juan José Cortés siendo ya éste cabeza de lista del PP por la provincia de Huelva. “Sigo siendo el mismo”, ha dicho él, aunque, por desgracia, los motivos de la entrevista no eran políticos. El asesino de su hija, Santiago del Valle , podría salir de prisión al cumplir un tercio de su condena y, al escuchar el vídeo en el que se resumía todo lo ocurrido con la niña Mari Luz, Juan José no ha podido contener las lágrimas.

En la recapitulación de los hechos se escuchaba a su esposa gritar el nombre de su hija, y eso ha emocionado profundamente a Juan José. Tanto, que no ha podido contener las lágrimas en pleno directo: “Lo siento por emocionarme pero he oído ese grito de desgarro de mi mujer y me ha llegado alma. No esperaba ponerme así”, ha dicho, aunque es una reacción más que comprensible.