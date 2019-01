Kiko Rivera sigue confesando: “Todavía no puedo ir solo a ningún sitio”

Después de la mayor confesión de su vida –habló de su adicción en GH DÚO – Kiko Rivera ha seguido contando los detalles de cómo fue la dura época de la desintoxicación. “Yo me encerré en mi casa y no iba a ningún sitio, más que a recoger a mis hijas al colegio. No quise ir a ningún centro porque sabía que se iba a armar ‘La Marimorena’. Estuve en casa con mi madre, mis tres amigos y con Irene, que tiene el cielo ganado”, le ha contado a Julio Ruz.