VOX critica el maniquí de una mujer muerta como campaña contra la violencia de género en Getafe

Los habitantes de Getafe se han encontrado con esta imagen: la de una mujer muerta en plena calle (tapada con un plástico del SAMUR), que ha sido víctima de la violencia machista. Al lado del maniquí, la pirámide del maltrato , en cuyo pico está el terrible asesinato. La campaña ha dividido las opiniones de los vecinos pues, para unos, es una imagen que “los niños no deberían ver por la calle” y, para otros, es completamente necesario: “Es que esto es lo que está pasando y así es como la Guardia Civil se encuentran a las mujeres”.

"Enferma", "gilipollas", "psicópata": el hilo de Twitter contra la alcaldesa de Getafe

VOX Getafe no tardó en criticar esta acción de la alcaldesa Sara Hernández (que fue aprobada en pleno del Ayuntamiento), a través de un tuit en que la criticaba por “asustar a los viandantes” con sus “ocurrencias”. A raíz de esta publicación, se abrió un hilo de Twitter en el que no cesaron los insultos contra la alcaldesa, quien hoy, en ‘Ya es mediodía’, ha responsabilizado duirectamente a VOX de no haber parado a tiempo.