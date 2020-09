Manuel, tío de Manuela Chavero, tras detención del presunto asesino: “Por lo menos respiramos algo, pero del todo no”

Eugenio, presunto asesino de Manuela Chavero , ya ha pasado la noche en la cárcel de Badajoz . Después de llevar a cabo registros en su casa, los investigadores creen que mató y agredió sexualmente a Manuela Chavero . ‘Ya es mediodía’ ha hablado con uno de los familiares de Manoli, su tío Manuel , que ha contado que todavía no han recibido confirmación por parte de la Guardia Civil de que los restos óseos hallados sean de ella.

José Araque se ha desplazado hasta Monesterio, en Badajoz, donde el pueblo está conmocionado por la noticia. Manuela Chavero desapareció hace cuatro años, pero no fue hasta la semana pasada cuando Eugenio fue detenido. Tras estos hechos, Manuel dice: “Por lo menos respiramos algo, pero del todo no. Y el dolor que nos queda, porque eso no se quita así como así”.