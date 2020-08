Mariángel Alcázar cuenta que el traslado del Rey emérito es un “paréntesis”: “Él ha dicho que su residencia seguía siendo La Zarzuela”

Mariángel Alcázar es periodista experta en Casa Real y asegura que el traslado del Rey Juan Carlos no es ni una huida ni un exilio. Es más, haciéndose eco de un tuit de Alfonso Ussía, que ha obtenido respuesta a un mensaje por parte del Rey, ha transmitido: “Le ha contestado que no se va, es un paréntesis”. Es más, la periodista no duda en afirmar que su intención es “volver a España”.