Marta López, la novia de Kiko Matamoros, antes y después de sus retoques estéticos

"La anorexia casi me mata"

Además, la nueva ilusión de Kiko Matamoros, se ha dirigido a las chicas jóvenes para que no sufran los problemas alimenticios que ella tuvo en su adolescencia. “Desde los 12 hasta los 17 años tuve anorexia. Llegué a pesar 39 kilos midiendo 1,76 cm y estuve a punto de morir. Me miraba en el espejo y me veía asquerosamente delgada, pero a mí me gustaba, era como una droga. Ahora tengo curvas y me gusto más que antes, no dejéis que un ideal de belleza os condicione”, ha dicho, confesando esta etapa tan dura de su vida.