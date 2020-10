Martínez - Almedia: "Los madrileños no entienden que el ministro haya cerrado la puerta al acuerdo"

“Lo que digo es lanzar el mensaje al Gobierno de la nación, los ciudadanos necesitan creen en las instituciones y confiar y esa confianza no se gana con cambios de criterio injustificados”, apuntaba.

“Me encantaría que hubiera entendimiento, pero el ministro Illa ha dejada clara su postura, podría haber dicho no me parece razonable que decaiga el estado de alarma”, se quejaba el alcalde y añadía: “Los madrileños no entienden que el ministro haya cerrado la puerta al acuerdo porque ha cambiado el criterio sin decirnos por qué lo cambia”.