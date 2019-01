María muestra el armario donde “se encerró”: “Los hematomas y arañazos me los hice yo"

Sin mostrar su rostro – una cara que, supuestamente, está llena de hematomas y arañazos que, asegura, se hizo ella misma debido a los nervios- María, nos ha enseñado el lugar en el que la encontró la policía y ha mostrado su enfado: “A mí que la Policía Local me explique por qué está contando esas mentiras.ni nadie me ha pegado. Mi marido y yo tuvimos una discusión que se nos fue de las manospero en ningún momento me dio a míTenemos nuestros problemas como cualquier pareja”, ha dicho.