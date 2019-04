El padre de Diana Quer se levanta en el juicio contra 'El Chicle' y el juez le manda callar

En el juicio que procesa al asesino y presunto violador de Diana Quer por el caso de la joven de Boiro, el padre de ésta ha estado presente en todo momento. En esta segunda jornada, Juan Carlos Quer ya no ha aguantado más y se ha levantado en las gradas del público. El juez, que no permite tal actitud en ningún caso, le ha pedido que se siente o, si no, le echaba de la sala. Ha sido el propio 'Chicle' el que ha nombrado a "la chica de Madrid".

El Chicle nombra a Diana Quer y pide perdón

En el tiempo que Abuín tenía para decir su última palabra sobre el caso de la joven de Boiro - a la que trató, presuntamente, de raptar metiéndola en su maletero - , el acusado a hablado de Diana Quer. No ha dicho su nombre en concreo pero no hay duda de que se refería a ella. "Siento mucho lo ocurrido. Quiero decirle ahora a la familia de la chica de Madrid, porque antes no he tenido fuerzas, que no duden de muchas cosas", han sido sus palabras. El juez le ha corregido, pues no es de ese caso del que se habla en este juicio.