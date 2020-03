Una pescadera en Valencia avisa que se están tirando 3.000 kilos de pescado: "Estamos perdiendo muchos clientes"

Nos hemos trasladado al mercado central de Valencia para hablar con una pescadera que quiere hacer un llamamiento del sector porque se están tirando 3.000 kilos de pescado. La gente ya no acude a comprarlo fresco porque prefiere los supermercados y ellos están perdiendo no solo el genero sino también muchos ingresos. Y con esto los precios están cayendo. "El pescado fresco es una pena", ha asegurado la pescadera porque no hay posibilidad de que no se tire.