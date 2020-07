Rosa Díez denuncia al Gobierno por no recomendar el uso mascarillas al principio de la pandemia: “Sabían que eran necesarias”

Lo que Díez ha denunciado ante los tribunales es que el Gobierno “nos ha engañado” . “Le importó mucho más que no se notara que no habían hecho los deberes que proteger la salud de los ciudadanos”, ha explicado. Díez considera que la actuación del Ejecutivo desde que la pandemia llegó a España “es delictiva” y por eso pidió “que se investigaran los hechos y que se determinen responsabilidades”.

Según Díez, el Gobierno de Pedro Sánchez tenía “conocimiento de que el riesgo existía, es un engaño”. Tras estas palabras, uno de los colaboradores de la mesa, Euprepio Padula, le ha preguntado que cómo puede justificar esa “mala fe” a la que apunta con sus palabras. Díez afirma que ella no ha usado las palabras “mala fe”, sino que se limita a exponer unos hechos: “Hoy se sabe que el Gobierno sabía que las mascarillas eran necesarias para prevenir contagios. Lo sabía y seguía diciendo que no había que utilizarlas. No se sabe por qué sabiendo que eran necesarias, seguían diciendo que no y recomendando su no uso. Y no hizo nada para que tuviéramos mascarillas los ciudadanos".