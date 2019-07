Sánchez, a Iglesias: “Entre un gobierno inútil y mis convicciones, elijo mis convicciones”

El segundo debate de investidura se ha iniciado con la comparecencia de Pedro Sánchez, quien le ha dicho a Pablo Iglesias que, efectivamente, no será Presidente del Gobierno ahora: “No lo entiende, señor Iglesias. Estoy buscando formar un Gobierno competente y no le puedo dar ciertas carteras a una formación que, por su juventud, no tiene experiencia gubernamental. Quiero formar un gobierno, señor Iglesias, no dos gobiernos dentro de un gobierno. Si para ser Presidente tengo que renunciar a mis principios, sabiendo que no seré útil a mi país, prefiero no ser Presidente. Yo elijo proteger a España”.