Toni Cantó se deshace en elogios hacía Isabel Díaz Ayuso y niega una consejería: “Es la mejor gestora de España”

El exdiputado de Ciudadanos ha aclarado que el recurso ya está presentado ante el Constitucional y que es sabido por todos que él ha pasado la mayoría de su vida en Madrid . Además, ha aclarado que estar dentro de las listas del PP o no, es algo secundario porque él lo que realmente quiere hacer es ayudar: “ Estar o no en la lista era secundario , yo lo que quiero es echar”. Es más, el que fuera actor, ha alabado la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y ha enumerado todas sus acciones que él considera logros: “ La Comunidad de Madrid puede estar en manos de Isabel Díaz Ayuso que es la que se adelantó con la construcción del Zendal, en traer material sanitario, gestionar la pandemia…”.

Sonsoles Ónega ha querido saber si Isabel Díaz Ayuso le había prometido alguna consejería y Cantó se ha mostrado muy rotundo “no, no, no lo pretendo… es por lo mucho que amo a la Comunidad de Madrid, mis hijos siguen viviendo aquí”. Y es que el exdiputado de Ciudadanos es casi más madrileño que valenciano y ha dejado claro que para él Ayuso es “La mejor gestora de España” y Madrid, una gran comunidad: “Primero porque la Comunidad de Madrid es la más generosa con el resto de comunidades… He caminado con ella y me consta como la gente le adora y está agradecidísima por la gestión que ha hecho… creo que es probable que Isabel Díaz Ayuso ganará por goleado… Tenemos que quitarnos a Sánchez e Iglesias…”.