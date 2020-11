Esperanza Aguirre culpa al PP de Casado de la actual situación del Gobierno de coalición: “Debería haberle ofrecido a Sánchez el apoyo parlamentario”

Sonsoles Ónega ha conectado en directo con la expresidenta de la Comunidad de Madrid para conocer su opinión sobre los Presupuestos Generales del Estado y las últimas declaraciones de Gabriel Rufián de ERC , sobre la comunidad. Esperanza Aguirre ha respondido a las preguntas de ‘Ya es mediodía’, no entiende por qué Rufián tiene que decidir sobre los impuestos que pagan los madrileños y además, le ha lanzado un zasca a su compañero de partido Pablo Casado: “Debería haberle ofrecido a Sánchez el apoyo parlamentario” .

Antes de conocer la opinión de Esperanza Aguirre sobre la actualidad política, Sonsoles ónega ha querido interesarse por el estado de salud del marido de la expresidenta, quien había sufrido un ictus: “Está muy bien, gracias a dios no tiene secuelas. Le lleve al hospital y a los 15 minutos le dio el ictus allí”, ha explicado Aguirre.

Respecto a las medidas anticovid presentadas para la campaña de Navidad, Aguirre, que ya ha pasado el coronavirus, se ha mostrado partidaria de aumentar los test rápidos y masivos en la población antes de las celebraciones: “Creo que es buena cosa hacernos el test de antígenos”. Entrando en el tema político y de los Presupuestos del Estado, Esperanza Aguirre se ha mostrado contraria a los pactos realizados por el gobierno de Sánchez: “No entiendo que el señor Rufián sea el que diga los impuestos que tenemos que pagar los madrileños. Los madrileños pagamos muchísimo y somos más solidarios que nadie… Sucesiones y donaciones son impuestos que no tienen ningún sentido, lo han quitado varias comunidades, no solo Madrid… El impuesto de sucesión no lo quité yo, lo quitó Zapatero”.