José Bono responde a Vox: “Ya gobernaron suficientes años con Franco quienes piensan como ellos”

Bono critica a Vox y a Podemos

El veto al Rey

Por un lado están “los cortesanos que quisieron proteger al Rey diciéndole que no fuese a Barcelona y que mezclaron adulación y torpeza”. También el presidente del poder Judicial, Carlos Lesmes, que se equivocó “cuando de una conversación privada con el Rey hizo un discurso público dando la impresión de que estaba en contra del Gobierno”. Bono también señala al ministro de Consumo Alberto Garzón, al vicepresidente Pablo Iglesias e incluso al propio Ejecutivo: “Se equivocó no explicando abiertamente por qué no fue el Rey”.

Los indultos del Procès

El Gobierno ya ha comenzado con los trámites de las peticiones de indultos para los presos del Procés. Bono ha explicado cuál era su postura cuando tenía que enfrentarse a este tipo de peticiones y lo que haría en este caso: “Tomaría la palabra y preguntaría lo mismo que preguntaba en otros indultos. ¿Quien solicita el indulto ha pedido perdón por el delito cometido y por el que fue condenado? Porque si no tiene conciencia de haber actuado en contra de la ley y no está arrepentido no se le puede conceder”, explica. Y alude directamente a Junqueras: “Me sorprendería que lo pidiera yo le he oído decir que no está arrepentido y que volvería a hacer lo mismo. Esa es una de las razones para denegarlo”.