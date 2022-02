Madre de acogida de un niño ucraniano llena de lágrimas: “A esos niños hay que sacarles de la guerra”

Las familias españolas de acogida de niños ucranianos están intentado hacer todo lo posible para que los más de 200 niños que ya son su familia puedan regresar a España y no vivir la guerra a la que se enfrenta su país “Pedimos al Gobierno un corredor humanitari o, esos niños tienen que venir, esos niños no vienen a un centro de acogido, vienen a casa de su familia, tienen un vínculo con nosotros ”.

Con lágrimas en los ojos y el miedo en el corazón, Pablo y Victoria, dos padres de acogida de unos niños ucranianos nos han mostrado su deseo de traerle de forma inminente a España y que no vivan una guerra en su país. Victoria no ha contado que ha podido hablar con el pequeño cuando las tropas rusas se encuentran a tan solo 40 kilómetros de la ciudad que residen “He hablado con él y me dice que él y su hermano pequeño están bien, pero la abuela me ve y se echa las manos a la cara y se pone a llorar, es muy duro”.