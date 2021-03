Miguel Ángel Revilla, ante su pique con Isabel Díaz Ayuso: “Grabar por detrás, no es ético”

Las cámaras sorprendieron al Presidente de Cantabria asegurando que “Madrid será una bomba de virus en 10 o 15 días”

Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida responden y critican la gestión de Miguel Ángel Revilla: “Mientras él repartía revilletas nosotros traíamos 20 aviones con material sanitario”

El pique sanitario de Miguel Ángel Revilla e Isabel Diaz Ayuso se ha convertido en uno de los temas del día y el Presidente de Cantabria ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para cortar por lo sano. Revilla ha dejado claro que: “Grabar por detrás, no es ético”, que él tiene una buena relación con la Presidenta de la Comunidad de Madrid “la llamé cuando tuvo el coronavirus, no sé si todos lo hicieron” y que cuando no había mascarillas para nadie, él se las dio a los cántabros, que tenían una protección contra el coronavirus del 95% y que no le costaron ni un duro.

Sonsoles Ónega ha ido directa al grano y le ha preguntado a Miguel Ángel Revilla, Presidente de Cantabria, por su declaración que aseguraba “Madrid será una bomba de virus en 10 o 15 días”. Momento en el que Revilla se ha puesto serio y ha intentado dejar claro que lo de que le graben por detrás no es ético y no le gusta porque él siempre atiende a los medios “Yo soy una persona que saben los medios de comunicación que siempre estoy dispuesto y soy de los que contesta a todo, públicamente… No soy como Puyol que decía “Hoy no toca”… Soy consciente de que hay que rellenar espacios y que es un trabajo… Lo que es poco ético es que te graben cuando he terminado una rueda de prensa y estoy hablando en privado. Si a todos nos grabaran lo que decimos en privado, sería terrible… Lo que yo he dicho de Trump con mi familia y mis amigos sería irreproducible”.

Y es que Miguel Ángel Revilla tiene claro que “Lo que tengo que decir lo digo públicamente y lo que digo en privado es privado”. Asegura que La persona que lo ha grabado, me ha pedido disculpas” y se ha disculpado si han sentado mal sus palabras “He dicho que lo siento, no soy virólogo… Lo siento no por Madrid, lo siento por España… Viene una cuarta ola si no nos cuidamos mucho en Semana Santa”.

Hablando más concretamente de Madrid, Revilla ha dejado claro que él adora a Madrid, a los madrileños y que su relación con su Presidenta es buena “El tema de Madrid, yo no quiero una polémica con nadie, respeto las decisiones… Tengo una buena relación con Díaz Ayuso, la llamé cuando tuvo el coronavirus, no sé si todos lo hicieron… Respeto sus decisiones… Cualquier empresario tiene que ir a Madrid 4 o 5 veces al mes… Madrid es un lugar más propicio a los contagios que Asturias, Galicia o Cantabria…. Y lo que dije era que me preocupaba, pero no tenía que haber pronunciado a Madrid. No quiero ninguna polémica con Madrid, es una ciudad a la que adoro… Lo privado hay que respetarlo porque si nos ponen un micrófono en casa o con amigos, podemos decir lo mismo en el fondo pero no en las formas”.