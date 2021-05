El 4M y la victoria aplastante de Isabel Ayuso en las elecciones a la Comunidad de Madrid ha cambiado de forma radical la vida de Pablo Iglesias . En tan solo una semanas, el ex secretario General de Podemos y el que fuera vicepresidente del Gobierno, ha dejado la política de forma activa y… ¡Se ha cortado la coleta!

Aunque para muchos resulte complicado de creer, Pablo Iglesias ha cambiado radicalmente de look. El líder de Unidas Podemos no solo se ha cortado la coleta, sino que se ha cambiado su imagen de forma radical. Tras conocer la noticia de que Iglesias había cambiado de look, la presentadora de ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto con él para contrastar la información y se ha encontrado con una respuesta afirmativa.