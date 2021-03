Toni Cantó deja Ciudadanos con lágrimas en los ojos: “Voy a llamar a mi representante a ver si puedo trabajar de lo mío lo antes posible”

Enfadado y muy crítico con la actuación de su partido y de Inés Arrimadas, Toni Cantó ha mostrado antes los medios de comunicación su decisión de abandonar Ciudadanos y renunciar de forma inminente a su acta de diputado. Toni Cantó no entiende cómo se ha podido llegar a un realizar una moción de censura que ha calificado de “ridícula” y de que se llevó a cabo de “forma bochornosa”, y que sobre todo cree que debe ser retirada. En su cabeza no cabe que no se previniera lo que iba a suceder después.