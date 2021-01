En conexión en directo con Sonsoles Ónega en ‘Ya es mediodía’ , un Miguel Ángel Revilla menos entusiasta de lo que acostumbra, ha mostrado su indignación a la actuación de las empresas farmacéuticas y a la actuación mercantil de ciertos países. El Presidente de Cantabria no cree que haya una solución maravillosa “No hay soluciones mágicas, en esto hay mucho enterado, pero que me digan a qué país podemos ir a imitar”.

Ante esta afirmación, Sonsoles Ónega le ha puesto como ejemplo Israel, el único país que sí parece tener garantizado el número de vacunas que necesita. “Israel hasta hace un mes y pico era una bomba de contagios” , ha comentado Revilla con la sensación de que las medidas previas ayudan, pero no eliminan el problema: “Se hace lo que se puede, en Cantabria tomamos medidas durísimas de confinar pueblos, la región, le sector de la hostelería… Y alguna consecuencia que tiene eso porque vemos los datos… Había países que eran idílicos, se decía que los suecos no llevaban mascarilla… Portugal era el país a visitar y ahora …”.

Eso sí, Revilla ha querido dejar claro su enfado e indignación con las empresas farmacéuticas: ”Estoy muy enfadado. No es la primera vez que hablo de las farmacéuticas, escribí un libro y les dedico unas cuarenta páginas sobre la oligarquía de las farmacéuticas… “. Y retomándose al momento histórico de la creación de patentes en la época del presidente Ronald Reagan, se ha mostrado muy crítico con la actual actuación de la misma y la no existencia de una liberación del mercado que puedan garantizar la distribución de la vacuna a todos los lugares del mundo: “Estamos viendo una especia de mercado persa que es totalmente intolerable, yo estoy a favor de la libre empresa… Cuando se juega con la salud de la gente, tiene que haber genéricos y tiene que haber empresas… También los africanos tendrán derecho a la vacuna y la imagen que estamos viendo es la de una empresa más en el mercado de oferta y demanda. No se puede permitir que la vacuna sea como el mercado del petróleo o de la soja… Es curioso que incumplan todos al tiempo”.