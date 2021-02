La Audiencia Provincial de Madrid absuelve a Cristina Cifuentes del delito de falsedad documental

Tras ser absuelta por la Audiencia Provincial de Madrid del delito de falsedad documental según la Fiscalía de Madrid por la falsificación del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) del curso de postgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2012., la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes se sienta por primera vez en un programa de televisión y lo hace en ‘Ya es mediodía’.

Sonriente y con muchísimas ganas de poder regresar al plató del programa ‘Ya es mediodía’, del que es colaboradora, Cristina Cifuentes ha comenzado su primera intervención televisiva tras ser absuelta por el caso Máster con un cariñoso saludo para todo el equipo.

Sonsoles Ónega no podía empezar con otra pregunta que no fuera la de su absolución y Cristina Cifuentes se ha mostrado firme respecto a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid: “Bueno, dice muchas más cosas. Básicamente lo que dice absolución con todos los procedimientos a favor y eso significa inocencia, algo que yo dije desde el primer momento y que me ha supuesto vivir tres años con un calvario y un linchamiento continuado. Estoy contenta sobre todo por mi familia porque para ellos acaba un larguísimo calvario”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid no puede asegurar que esté feliz, pero sí se siente liberada “Estoy liberada, me siento aliviada, pero yo ya he cumplido una condena de tres años. Una condena que no ha tenido presunción de inocencia, he sido condenada desde el principio”. Y es que Cifuentes asegura que ha vivido tres años de infierno mediático y persecución “He perdido mi vida y he tenido la llamada condena del telediario, de forma reiterada y de forma feroz”.

Cristina Cifuentes, sobre la marcha del PP de Génova: “No sé si está maldita”

“¿Volverías a la política?”, ha sido la pregunta que Cifuentes ha intentado esquivar “¿Volver a ‘Ya es mediodía’? De política no me hables”. Y es que Cristina Cifuentes parece tener otros planes en la cabeza. Pero ya que estaban hablando de política, Sonsoles Ónega ha querido saber qué pensaba de la decisión de Casado de dejar Génova “Ya estaban tardando en irse a otro lugar, yo ya lo dije en 2016… No porque este maldita, que puede que lo esté… Deben reducir sus gastos y adaptarse a los tiempos que nos ha tocado vivir”.

¿Qué hizo Cristina Cifuentes tras ser absuelta?

“Puse tres mensajes, uno a mi marido y mis hijos y otro a mis hermanos y mi madre, el sufrimiento de mi familia es inimaginable… Mi madre tiene 92 años, con la cantidad de muertos que hay en nuestro país y de verdad la noticia es el juicio…”, ha asegurado Cristina Cifuentes sobre lo primero que hizo nada más salir de los juzgados. Cristina necesitaba estar sola y reflexionar “Después lo que hice fue desconectar el teléfono, me fui a casa y después me fui a andar para analizar lo que ha pasado y lo que va a pasar en el futuro”.

Tras ver un vídeo de la múltiples y dispares que ha provocado su absolución en el caso Máster, Cristina Cifuentes se ha mostrado prudente y no se ha pronunciado sobre la sentencia a las dos trabajadoras de la universidad, pero sí se ha mostrado critica con las palabras de Podemos.

Cristina Cifuentes, sobre sus compañeros del PP: "Quién tenía que llamar ha llamado"

Sonsoles Ónega ha querido saber quién le había llamado por teléfono para compartir su alegría y Cristina Cifuentes ha vuelto a mostrarse prudente: “Los míos, ¿Quiénes son los míos? Yo no quiero señalizar a nadie porque quedan en evidencia muchos otros… Yo ya no milito en el Partido Popular desde hace tres años, pero quién tenía que llamar ha llamado”.