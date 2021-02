Raquel Sanz, mujer de Víctor Barrio, ante la detención de Hasel: “Si eres tan ‘valiente’ como para cometer un delito, ten las mismas agallas para ir a prisión”

Ante la detención del rapero Hasel y las consecuentes manifestaciones violentas que se están produciendo en Madrid y Barcelona, ‘Ya es mediodía’ se ha puesto en contacto con Raquel Sanz, viuda del torero Víctor Barrio , y víctima de los mensajes ofensivos y dañinos del rapero. “Se ha hecho justicia”, ha asegurado la periodista ante una detención que en esta ocasión no tienen nada que ver con lo que ella sufrió.

“Si eres tan ‘valiente’ como para cometer un delito, ten las mismas agallas para ir a prisión”, es solo un ejemplo de los tuit ofensivo que el rapero Hasel puso tras la muerte de su marido , pero en esta ocasión, la sentencia que ha metido en prisión al rapero no tiene nada que ver con ellos y Raquel Sanz también ha querido dejar ver que son muchos más los que se escudan en las redes y que hay que tomar medidas: “Que se había hecho justicia , entró en prisión por delitos que no tienen nada que ver conmigo… Este señor ha agredido, ha amenazado… Si cometes un delito te tienes que atener a las consecuencias … Si eres tan ‘valiente’ como para cometer un delito, ten las mismas agallas para ir a prisión”.

Raquel Sanz siempre ha mantenido la postura de denunciar las amenazas, faltas de respeto, insultos y cualquier daño sufrido en redes sociales porque la justicia no está preparada para proteger a la mayoría de los ciudadanos: “Hay que denunciar, toreros no toreros, cualquier persona de la sociedad… Si denunciáramos todos, incluso periodistas, la justicia igual decía “hay que revisar las leyes porque no estamos protegiendo a todos”. Solo se protege por raza, sexo o religión… Estamos completamente desprotegidos”.