“De aprendiz a maestro”, el divertido consejo de Sonsoles Ónega a José María García

Sonsoles Ónega ha querido hablar con García por sus conocimientos futbolísticos y la íntima relación que mantenía con el astro del balón y se ha encontrado con un hombre apenado, pero al mismo tiempo preocupado por la influencia que un hombre como Maradona estaba dando a los jóvenes que querían dedicarse al futbol: “Triste y preocupado porque era un gran amigo mío y preocupado porque Maradona solo ha sido una grandísimo futbolista y buena gente, pero en lo demás no ha sido ejemplo de nada… Las adicciones son terriblemente peligrosas… lo que estamos viviendo en argentina y en las portadas de todo del mundo, es fatal para todos los jóvenes… Si este tío ha sido drogata y ha formado parte de la mafia, ¿para qué me voy a portar bien?”.

José María tiene grandes conocimientos sobre Maradona y podíamos haber estado horas y horas hablando con él, pero Sonsoles Ónega le ha pedido que nos esperara unos minutos para ir a publicidad y el periodista ha bromeado con ella pidiéndole que no le volviera a hablar de usted: “Yo casi te vi nacer”. “Entonces de eso no ha pasado mucho tiempo”, ha bromeado ella pidiéndole que esperara un poquito.

José María García nos ha hablado con mucho cariño de su amigo Diego Armando, pero ha querido dejar claro que era un hombre fácil de manipular, que gran culpa de que sea un mito la tenemos los periodistas y nos ha narrado algunas anécdotas divertidas y otras que dejan claro que ‘El Pelusa’ no debería ser ejemplo de nada.

Al escuchar a José María García, Sonsoles ha entendido porque hoy todo el mundo quería hablar con él, pero antes de colgar, le ha querido dar un consejo: “De aprendiz a maestro cuando te hagan videollamadas no te muevas tanto que hemos visto toda tu casa”. El periodista no está acostumbrado a las nuevas tecnologías y no ha parado de moverse durante toda la conexión, resultando una entrevista con ciertos toques surrealistas.