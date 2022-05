El epidemiólogo Peiró, sobre la cuarta dosis: “No hace falta, hay que esperar a nuevas vacunas”

En 'Ya es mediodía' el epidemiólogo Salvador Peiró explica que no hace falta una cuarta dosis, "tenemos una inmunidad muy potente en este momento . Preferimos esperar lo que podamos, por si hay nuevas vacunas y buscar distancias entre las terceras y las cuartas" . Esta distancia en el tiempo entre dosis no es porque "la vacuna tenga determinados efectos adversos".

En esta jornada, los nuevos positivos mayores de 60 años han vuelto a superar los 200 casos, pero Salvador Peiró considera, según el estudio que realiza sobre la cuarta dosis, que en el caso de que "la enfermedad grave en personas mayores empezaran a subir, iríamos a cuartas dosis" . No obstante, por el momento, el epidemiólogo recalca que "no tenemos urgencia".

Ante la pregunta de si la cuarta dosis pudiese afectar al sistema inmunológico, Salvador Peiró responde que "no especialmente, las vacunas funcionan mejor cuando se espacian las dosis de refuerzo de la vacuna original. También cuando no utilizamos la misma vacuna". Por ese motivo, plantea cambiar el tipo de vacuna, ya que, "porque lo que hace es agotar la respuesta inmunitaria, el problema es que la vacuna no tiene el mismo efecto".