“Honrar la vida de los que no están”, una de las claves para superar el síndrome de la silla vacía en Navidad

Este año muchas sillas quedaran vacías , sentarnos a la mesa y ver vacío el espacio que siempre ha ocupado nuestro padre, esposo o abuela. Un dolor por la ausencia que estará marcado en el mejor de los casos por las restricciones y en el peor por la pérdida de un ser querido . Un dolor que aunque no es evitable, sí podemos intentar llevar de la mejor forma posible durante la Navidad .

Tenemos la costumbre de volver a sentarnos igual que lo llevamos haciendo el resto de nuestra vida y sin darnos cuenta dejaremos vacío el sitio de esa persona que ya no está a nuestro lado . Una pérdida que además, nos hace sentirnos culpables porque estamos en un momento de celebración y esa persona ya no está a nuestro lado.

Muchas muertes por coronavirus, muchas pérdidas ligadas al virus y otras que no tienen nada que ver pero que nos han impedido despedirnos de nuestros seres queridos tal y cómo estábamos acostumbrados, darles el adiós que deseábamos. Y este año además, no podremos rodearnos de todos los nuestros para llevar su ausencia, la mesa contará con más sillas vacías que llenas por la distancia, las restricciones y la necesidad de mantener las medidas sanitarias. Una situación que no hará más fácil sobrellevar el llamado síndrome de la silla vacía.