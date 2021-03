Love of Lesbian pondrá música al primer evento masivo y sin distancia de seguridad en el Palau Sant Jordi

Unos días antes de una nueva Semana Santa con restricciones de movilidad y nuevos toques de queda, la ciudad condal vivirá su primer concierto masivo y sin distancia de seguridad en el Palau Sant Jordi . Un evento al que acudirán 5.000 personas para escuchar y bailar la música del grupo Love of Lesbian .

El Palau Sant Jordi es el lugar elegido para protagonizar un experimento sobre los eventos masivo s en Cataluña. Un lugar que cuenta con un aforo de 17.000 personas, recibirá a 5.000 que antes de entrar en el recinto se someterán de forma gratuita a un test de antígenos para comprobar que no estén infestados de covid19, ya que dentro del recinto no tendrán porque guardar las distancias de seguridad y disfrutaran de un concierto casi con normalidad.

Este primer concierto masivo tendrá lugar el próximo día 27 de marzo en el Palau Sant Jordi y con la entrada además, del test de antígenos, los asistentes contarán con una mascarilla FFP2 . Los asistentes podrán bailar al ritmo de Love of Lesbian, sin distancia de seguridad, pero con la mascarilla puesta.

Sonsoles Ónega, rechaza la invitación de Miquel Valls de ir juntos al concierto: “Yo no”

Miquel Valls , reportero que nos ha contado los detalles de la información, le ha propuesto a Sonsoles Ónega , presentadora de ‘Ya es mediodía’ acudir al concierto con él, pero Sonsoles ha tenido claro que de momento no era un plan para ella .

Love of Lesbian estrena un adelanto de su nuevo trabajo junto a Bunbury

“‘El sur’ que os presentamos, no es un punto cardinal, sino un pretexto para hablar de una atracción carnal que es como la kryptonita, un centro magnético ubicado en el sur epidérmico de la persona deseada, en definitiva, ese sur que te hace perder el norte de tu cabalidad. Entonces, cuando el tornado ha pasado, invocamos a fuerzas protectores, a todo el santoral de tu autocontrol para no volver a ser engullidos en caso que le dé por regresar. El sur, en definitiva, es aquel talón de Aquiles que nos debilita pero también humaniza”, así nos presentan el grupo Love of Lesbian un adelanto de su nuevo trabajo.