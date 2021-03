José Manuel García-Margallo, sobre sus reuniones con don Juan Carlos: “En uno de los almuerzos estaba el hijo de Corinna”

Según ha explicado García-Margalló, las reuniones eran totalmente informales, en ellas no se hablaba de temas oficiales o políticos y tenían lugar en la finca en la que vivía Corinna cerca de Zarzuela . Ante la pregunta de Sonsoles Ónega de que si Corinna se comportaba como si fuera la mismísima reina, Margallo ha sido muy claro “Yo solo he conocido a una reina que es Doña Sofía, corrijo he conocido a dos reinas, a doña Letizia también” .

“Yo no estaba al tanto de cuál era la relación personal entre don Juan Carlos y Corinna… Asistí a dos almuerzos, en uno de ellos creo que estaba el hijo de Corinna, no le di más importancia en ese momento y no se la doy ahora”, aseguraba Margallo quién no vio ninguna doble intención en el regalo que le envió Larsen a su esposa: “Le mando a mi mujer por Navidad unos huevos de Pascua que le agradecí con una tarjeta”.