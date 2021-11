Miguel Ángel Revilla: “Van a seguir muriendo personas porque un 5% de personas no se quieran vacunar”

El Presidente de Cantabria está convencido de que la situación que tiene nuestro país no es ni parecida a la que teníamos hace un año “Ahora mismo no tiene nada que ver con la situación que hemos vivido hace un año… el 5 de abril del año pasado cuando yo tenía el 50% de las camas hospitalarias ocupadas y las UVIS llenas”, pero no entiende que no se tomen medidas para que los no vacunados sigan poniendo en peligro la vida de los demás “Van a seguir muriendo personas porque un 5% de personas no se quieran vacunar, o se les obliga o se les aísla… A mí no me mueven ni ideologías ni partidismo, me mueve el sentido común… No será más importante que renovar cuarto cargos en el Constitucional es que la seguridad de los españoles… Hay que hacer una Ley que obligue a vacunarse y si choca con la Constitución, se modifica ese artículo… No será más importante la salud de la gente”.