Oliver, un palmero desesperado por salvar de la lava los restos mortales de su hija de 15 años: “Eso de perderla por segunda vez, me mata”

La lava ha arrebatado a miles de palmeros gran parte de su vida y algunos que se resisten a que les quite nada más. Este es el caso de Oliver , un palmero que no está dispuesto a que la erupción del volcán acabe con la tumba de su hija de 15 años fallecida y pide a toda costa que le dejen sacar sus restos del cementerio de Tazacorte.

Oliver vivió el peor momento de su vida hace tres años cuando tuvo que despedir a su hija de 15 años “Violeta era mi hija, la primera, tenía una discapacidad y se apagó” . Una despedida que no está dispuesto a que se repita. Tiene miedo a la inminente llegada de la lava al cementerio en el que está enterrada y está intentado conseguir los permisos para su exhumación por todos los medios posibles “Eso de perderla por segunda vez, me mata”.

Sin embargo, para exhumar el cuerpo de su hija necesita unos permisos municipales que no están siendo concedidos “No quieren salirse del cauce legal y lo entiendo, pero yo voy a seguir”. Oliver está desesperado y no está dispuesto a perder a su hija por segunda vez “Si a mí no se me permite hacer las cosas bien, tendré que tomar la medida desesperada, sacarla de allí”.