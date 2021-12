Santiago Segura pide energía positiva para Antonio Resines: “Que penséis un ratito en él de manera positiva y le mandéis mucha energía y ánimos”

Estable, dentro de su pronóstico grave y tras seis días ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, Antonio Resines no para de recibir mensajes de ánimo y de cariño . En este caso, ha sido su amigo el actor y director Santiago Segura quién ha pedido en sus redes sociales que todas las personas a las que les cae bien le manden su energía.

“Mi amigo Antonio Resines está en la UCI. Su estado es delicado y parece que se verá obligado a pasar allí la Nochevieja. Antonio es una de las personas más majas, simpáticas, asequibles, positivas y generosas que me he encontrado en esta profesión. Creo además que su forma de ser traspasa a sus personajes y esto hace que la gente le quiera y le aprecie aún sin conocerle, porque transmite cercanía y genera buen rollo. Trabajar con él es un placer. Es un gran compañero con el que es difícil aburrirse. Quisiera con todas mis fuerzas que superase este trance, y creo firmemente que lo va a lograr. No sé si pediros que recéis por el (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos… de alguna forma siento que le va a llegar una oleada de deseos y energía que se van a convertir en fuerza sanadora! (…y lo mejor es pensar que si Antonio leyese esto se reiría de mí y pensaría que estoy un poco gilipollas)”, con este emotivo mensaje, Santiago Segura hacía pública en sus redes sociales, su preocupación por su gran amigo Antonio Resines.